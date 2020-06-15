İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8325
  • EURO
    7,6769
  • ALTIN
    377.912
  • BIST100
    109125
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni Malatyaspor için tehlike çanları çalıyor
Spor

Yeni Malatyaspor için tehlike çanları çalıyor

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 27. haftasında oynadığı Kasımpaşa maçında da galibiyet özlemini dindiremedi.

IHA15 Haziran 2020 Pazartesi 10:15 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 10:15
ABONE OL

Sarı-kırmızılılar galibiyet özlemini 12 maça çıkararak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Malatya ekibi ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 12 maçta 10 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Oynadığı son 18 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak Süper Lig kariyerinin en kötü istatistiğine imza atan Malatya ekibinde ligin ilk yarısında görev yapan ve görevine son verilen Sergen Yalçın ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan eklenebildi.

27. hafta sonunda puan sıralamasında da bir basamak gerileyerek tehlike hattına giren Yeni Malatyaspor için tehlike çanları çalmaya başladı. 25 puanı bulunan Malatya ekibi, Ç. Rizespor’un Galatasaray’ı yenmesiyle 16. basamağa geriledi. Kasımpaşa yenilgisiyle önünde bulunan 7 maçı daha da önem kazanan Yeni Malatyaspor, bu hafta sahasında Göztepe’yi konuk edecek.

Yeni Malatyaspor’un önünde sırasıyla Göztepe, Fenerbahçe (D) Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Ç. Rizespor (D) Gaziantep Futbol Kulübü müsabakaları bulunuyor.

Dolaptan FETÖ'cü çıktı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.