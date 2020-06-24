Yeni Malatyaspor kalan maçlarda 9 puan hedefliyor

IHA 24 Haziran 2020 Çarşamba 10:29 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 10:29

Yeni Malatyaspor korona virüs tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanacak olmasına rağmen sahasında oynayacağı müsabakalarda kayıp yaşamak istemiyor. Geçen hafta sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Malatya temsilcisinde gözler bu hafta oynanacak Fenerbahçe maçına çevrildi. Ligde kalma mücadelesinde önünde bulunan 3 haftalık periyodu yenilgisiz geçmek isteyen Malatya ekibi, bu maçlardan ilki olan Fenerbahçe müsabakasında sahadan puansız ayrılmak istemiyor.

Sarı-kırmızılı takım kalan 6 haftalık maratonda 3 iç saha, 3 de deplasman maçına çıkacak. Malatya ekibi sahasında Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile kritik 90 dakikalara çıkacak.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 28 haftanın ardından topladığı 28 puanla 14. sırada yer alıyor.