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Spor

Yeni Malatyaspor kalan maçlarda 9 puan hedefliyor

Süper Lig'de kalan 6 maçının 3'ünü sahasında oynayacak olan 28 puanlı Yeni Malatyaspor, en az 9 puan daha toplayarak korkulu rüya görmek istemiyor.

IHA24 Haziran 2020 Çarşamba 10:29 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 10:29
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Yeni Malatyaspor korona virüs tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanacak olmasına rağmen sahasında oynayacağı müsabakalarda kayıp yaşamak istemiyor. Geçen hafta sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Malatya temsilcisinde gözler bu hafta oynanacak Fenerbahçe maçına çevrildi. Ligde kalma mücadelesinde önünde bulunan 3 haftalık periyodu yenilgisiz geçmek isteyen Malatya ekibi, bu maçlardan ilki olan Fenerbahçe müsabakasında sahadan puansız ayrılmak istemiyor.

Sarı-kırmızılı takım kalan 6 haftalık maratonda 3 iç saha, 3 de deplasman maçına çıkacak. Malatya ekibi sahasında Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile kritik 90 dakikalara çıkacak.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 28 haftanın ardından topladığı 28 puanla 14. sırada yer alıyor.

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