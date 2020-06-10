Yeni Malatyaspor Kasımpaşa'yı gözüne kestirdi

IHA 10 Haziran 2020 Çarşamba 10:32 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 10:34

Koronavirüs sebebiyle 26. haftadan itibaren ara verilen Süper Lig’de özellikle ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Yeni Malatyaspor’da Kasımpaşa mesaisi 3 puan hedefiyle sürüyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı son 11 maçta üç puan sevinci yaşayamadı. Malatya ekibi, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Puan tablosunda 25 puanla 15. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım kötü gidişatına Kasımpaşa karşısında son vermek istiyor. Ligin yeniden başlamasıyla final niteliğinde 8 maça çıkacak olan Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalardan en az 12 puan çıkarmayı hedefliyor.

Yeni Malatyaspor, sırasıyla; Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe (D), Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak.