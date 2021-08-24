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Spor

Yeni Malatyaspor kiralık futbolcularını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, genç futbolcuları Doğukan Emeksiz, Yakup Alkan, Burak Kavlak, Ogün Özçiçek ve Hüseyin Ekici'yi kiraladı.

DHA24 Ağustos 2021 Salı 14:30 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 14:30
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Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kulüpte bulunan 5 futbolcusunu kiralık olarak gönderdi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 5 futbolcusunu kiralık olarak gönderdiğini açıkladı. Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız; Doğukan Emeksiz Afjet Afyonspor'a, Yakup Alkan Ergene Velimeşe SK'ya, Burak Kavlak Esenler Erokspor'a, Ogün Özçiçek ve Hüseyin Ekici Adıyaman 1954 SK'ya 1 yıllığına kiralanmıştır. Futbolcularımıza yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

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