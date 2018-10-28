Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşen Mariano, Fenerbahçe derbisinde yok
Mariano, Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart ile Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Galatasaraylı Mariano, Yeni Malatyaspor'un hızlı atağa çıktı sırada Guilherme'ye müdahalesinin ardından sarı kart gördü. Mariano, hakem Halis Özkahya'nın kararına itiraz etti ama sonuç değişmedi.
Bu sarı kartın ardından Mariano cezalı duruma düştü ve Cuma günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynama şansını kaybetti.
GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN TEPKİ
Bu arada Galatasaray Kulübü, Mariano ile Guilherme arasındaki pozisyonu sosyal medya hesabından paylaşarak Mariano'nun Yeni Malatyasporlu Giulherme'ye müdahalesinin olmadığı yönünde imada bulundu.
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