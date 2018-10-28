Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Belhanda oyuna devam edemedi
Önemli oyuncularından yoksun çıktığı maçta Galatasaray'da Belhanda da geçirdiği sarsıntı nedeniyle oyuna devam edemedi.
Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber de Malatya'da geldi. Sarı-kırmızılı takımın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısında Belhanda sakatlandı.
Daha önce de kısa bir baş dönmesi geçiren Belhanda mücadelenin 28. dakikasında daha fazla oyuna devam edemedi. Sağlık görevlileriyle birlikte Belhanda kenara geldi.
Mücadelenin 30. dakikasında da oyuncu değişikliği geldi. Fatih Terim, Belhanda yerine Ahmet Çalık'ı oyuna aldı.
Karşılaşma öncesi Nagatomo, Emre Akbaba, Onyekuru, Fernando, Feghouli, Serdar, Eren Derdiyok Galatasaray'daki sakat isimlerdi.
(Sporx)
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