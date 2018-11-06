Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Burak Yılmaz idmana katılmadı

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ilk bölümde dar alanda dayanıklılık ve pasa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Son bölümde ise yarı sahada oyun oynandı. Antrenmana tedavileri devam eden Onur ve Burak katılmadı. Abdülkadir Ömür'ün salonda çalıştığı belirtilirken, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Yusuf Yazıcı ile Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.