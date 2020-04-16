İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9258
  • EURO
    7,5272
  • ALTIN
    383.328
  • BIST100
    95955.3
Spor

Yeni Malatyaspor maziyi arıyor

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, 26 haftalık bölümde geçen sezonları aratan bir performans ortaya koydu.

IHA16 Nisan 2020 Perşembe 12:16 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 12:16
ABONE OL

Ligde oynanan son 11 maçta galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, 25 puanla 15. sırada bulunuyor. Malatya temsilcisi geçen sezon 25. hafta sonunda 37 puanla 5. sırada bulunuyordu. Yeni Malatyaspor’da arka arkaya alınan kötü sonuçlar camiada küme düşme endişesine neden olurken, 26. hafta sonunda oluşan tablo ise geçen sezonları aratır oldu.

Yeni Malatyaspor Süper Lig’deki ilk yılında 2017-2018 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamlarken, 25. hafta itibariyle ise 34 puanla 10. sırada bulunuyordu. Doğu ekibi Süper Lig’deki ikinci sezonuna güçlendirilmiş kadrosuyla Avrupa kupaları hedefiyle başladı. Sarı-kırmızılılar 26. hafta sonunda topladığı 34 puanla 10. sırada kendisine yer bulurken, sezonu ise 43 puanla 10. sırada tamamladı.

Yeni Malatyaspor bu sezon ise 26. hafta sonunda topladığı 25 puanla 15. basamakta yer aldı.

Malatya temsilcisi Süper Lig’in kalan haftalarında ise Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe (D) Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Ç. Rizespor (D) ve Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

Rusya'da korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.