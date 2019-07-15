Yeni Malatyaspor, Mustafa Eskihellaç’ı Boluspor’a kiraladı

Transfer çalışmalarına ara vermenden devam eden sarı kırmızılılar, bir yandan da 19 Temmuz’da UEFA’ya teslim edeceği listeyi netleştirmeye çalışıyor.

Kadrosuna en son Zimbabveli Hadebe’yi katan Malatya temsilcisi kadrosunda yer açmak için genç futbolcusu Mustafa Eskihellaç’ı Boluspor’a kiralık olarak gönderdi. Geçen sezon devre arasında kiralık gittiği Elazığspor’da 4 gol kaydeden Mustafa, yüksek performansıyla da dikkat çekmişti. Yeni Malatyaspor’un Düzyurtspor’dan transfer ettiği Mustafa’nın Boluspor’a 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.