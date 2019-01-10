Yeni Malatyaspor, Sulley Muniru ile yollarını ayırdığını duyurdu
Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Sulley Muniru ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'de Erol Bulut yönetiminde gösterdikleri performans ile ilk yarıya damga vuran ekip Evkur Yeni Malatyaspor orta saha oyuncusu Sulley Muniru ile yollarını ayırdığını açıkladı.
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