Yeni Malatyaspor, Sumudica ile 2'de 2 yaptı

22 Ekim 2021 Cuma 22:04 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 22:15

Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Altay ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor 2-1'lık skorla kazandı.

İlk yarısı pozisyon açısından kısır geçen mücadelede Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller, 57. dakikada Tetteh ve 68. dakikada penaltıdan Adem Büyük ile geldi. Altay'ın tek sayısını ise 84. dakikada penaltıdan Bamba kaydetti.

Bu sonucun ardından Marius Sumudica ile oynadığı 2 maçtan 6 puan çıkaran Yeni Malatyaspor puanını 12'ye yükseldi ve üst sıralara doğru hareketlendi. Üst üste 3. yenilgisini alan Altay ise 15 puanda kaldı.

Altay, üç maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 3 maç kaybetti ve 2002'den sonra ilk kez bu seviyede kötü bir seri yaşadı. Öte yandan Yeni Malatyaspor'un iç sahada attığı 8 golün 5'inde Adem Büyük katkı sağladı[3 gol & 2 asist].

Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecekken, Altay evinde Sivasspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Yeni Malatyaspor kontratağında Chouiar'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Tetteh'in sert şutunda, kaleci Lis gole izin vermedi.

19. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Tetteh'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada Altay hızlı hücumunda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bamba'nın sol ayağıyla uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53'üncü dakikada Chouiar'ın kullandığı köşe vuruşunda Wallace'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Lis yatarak köşeden çıkardı.

57'nci dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Ani gelişen atakta sağ kanattan topla hareketlenen Mustafa'nın ceza sahası içerisine yerden çıkardığı topa altıpasa yakın bir noktada tek vuruş yapan Tetteh, takımını öne geçirdi: 1-0.

66'ncı dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Mustafa'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine yolladığı topu savunma uzaklaştıramadı. Dönen topu önünde bulan Aabid'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ceyhun'un eline çarptı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

68'inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem, meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu: 2-0.

75'inci dakikada Erhan'ın pasıyla topla buluşan Bamba'nın vuruşu savunmadan döndü. Ceza sahası dışında topla buluşan Pinares'in bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

82'nci dakikada Altay penaltı kazandı. Cebrail'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Bamba, ceza sahası içerisine girer girmez Hafez'in müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

84'üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Bamba, top ve kaleciyi farklı köşelere yollayarak farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Yeni Malatyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Hafez, Semih Kaya, Wallace, Haddadi, Aabid, Ndong, Chouiar (Dk. 62 Mallan), Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük (Dk. 90+2 Kubilay Kanatsızkuş), Tetteh (Dk. 86 Bwalya)

ALTAY: Lis, Cebrail Karayel, Björkander, Thiam, Naderi (Dk. 20 Erhan Çelenk), Ceyhun Gülselam, Poko, Zeki Yıldırım (Dk. 85 Rayyan), Pinares, Kappel (Dk. 85 Thaciano), Bamba

GOLLER: Dk. 57 Tetteh, Dk. 68 (P) Adem Büyük (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 84 (P) Bamba (Altay)

SARI KARTLAR: Mustafa, Semih (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Ceyhun, Thiam, Lis (Altay)