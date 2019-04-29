Yeni Malatyaspor üç hafta sonra kazandı Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Yeni Malatyaspor, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.