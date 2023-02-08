Yeni Malatyaspor ve Hatayspor ligden çekilmek istiyor!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de büyük ölçüde etkileyen depremin ardından Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor ve Spor Toto 1. Lig takımı Yeni Malatyaspor ligden çekilmeye hazırlanıyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nün geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği netlik kazanmadı.

Kahramanmaraş'ta meydana depremin ardından Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve futbolcu Cristian Atsu'nun hala enkaz altında olması, Yeni Malatyaspor'da da bazı oyuncuların hala enkaz altında ve kaleci kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefat etmesi iki kulübe de maddi ve manevi olarak büyük yara açtı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından iki kulübünde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunarak ligden çekileceği öğrenildi.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışması yönünde teklif götüreceği ve kalan maçları da İstanbul ve yakın illerdeki uygun durumda bulunan statlarda oynamasını önereceği ifade edildi. Bu iki kulübün nasıl bir karar alacağı ilerleyen günlerde belli olacak.