İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2021 Cumartesi / 14 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5492
  • EURO
    10,0853
  • ALTIN
    495.469
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni Malatyaspor Wallace Dos Santos'a kavuşuyor
Spor

Yeni Malatyaspor Wallace Dos Santos'a kavuşuyor

Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Wallace Dos Santos, zorunlu karantina süresini tamamladı. Santos'un bugünkü antrenmana katılacağı açıklandı.

AA24 Temmuz 2021 Cumartesi 11:47 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 11:48
ABONE OL

Brezilya'dan döndükten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu karantinaya giren Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Wallace Dos Santos'un, karantina süresini tamamladığı ve bugünkü antrenmana katılacağı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Santos'un durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkesi Brezilya'dan dönen ve zorunlu olarak karantinada kalması gereken futbolcumuz Wallace Dos Santos, dün itibarıyla 14 günlük karantina sürecini tamamlamış olup bugünden itibaren antrenmanlara katılacaktır." ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.