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Spor

Yeni Malatyaspor yarın sahaya iniyor

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, yarın antrenmanlara başlayacak.

IHA10 Mayıs 2020 Pazar 12:32 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 12:32
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Süper Lig’e 12 Haziran’da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından Malatya’da toplanma kararı alan Yeni Malatyaspor, yarın top başı yapacak.

Bir kısım futbolcusu ve kulüp çalışanlarına yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan sarı-kırmızılılar, yarın sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılacak ilk çalışmaya Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın da katılması beklenirken, yurt dışında bulunan 3 futbolcunun ise 14 günlük karantinadan sonra çalışmalara başlayacağı açıklandı.

Bu arada koronavirüs testinin ikinci kısmının salı günü teknik heyetin de yer aldığı diğer gruba yapılacağı belirtildi.

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