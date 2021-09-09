İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2021 Perşembe / 2 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,466
  • EURO
    10,0241
  • ALTIN
    487.465
  • BIST100
    1452.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni Malatyaspor yeni sezona 18 transferle girdi
Spor

Yeni Malatyaspor yeni sezona 18 transferle girdi

Süper Lig temsilcisi Öznur Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarken, 13 futbolcu ile yollarını ayırdı.

DHA9 Eylül 2021 Perşembe 18:01 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 18:01
ABONE OL

17 Haziran 2021'de başlayan yaz transfer dönemi gece yarısı itibarıyla sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Öznur Yeni Malatyaspor transfer sezonunda; Oytun Özdoğan, Rayane Aabid, Taha Gür, Cengizhan Akgün, Oussama Hadaddi, Mert Örnek, Stevie Mallan, Muhammed Emin Sarıkaya, Mete Sevinç, Mert Miraç Altıntaş, Hasan Özkan, Ogün Özçiçek, Sadık Çitpınar, Didier Ndong, Arda Hilmi Şengül, Mounir Chouiar ve Walter Bwalya'yı kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüp, transfer döneminde; Zeki Yavru, Bülent Cevahir, Teenage Hadebe, Umut Bulut, Afriyie Acquah, Erkan Kaş, Issam Chebake, Eray İşcan, Olcay Şahan, Moryke Fofana, Ahmet Ildız, Jetmir Topalli ve Berk Yıldız ile yollarını ayırdı.

Böylelikle Yeni Malatyaspor, 18 futbolcuyu transfer ederken, 13 futbolcu ile yollarını ayırmış oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.