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Spor

Yeni Malatyaspor'a Ertaç Özbir ve Mustafa Eskihellaç'tan kötü haber

Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları süren Ertaç Özbir'in 4-6 hafta, Mustafa Eskihellaç'ın ise 1-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

AA24 Ocak 2021 Pazar 12:18 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 12:18
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Yeni Malatyaspor Kulübü, kaleci Ertaç Özbir ve Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp doktoru Hakan Ayaz'ın futbolcuların sakatlıklarıyla ilgili görüşlerine yer verildi.

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Ertaç Özbir ve Mustafa Eskihellaç'in durumuyla ilgili Ayaz, şunları kaydetti:

"Kalecimiz Ertaç Özbir, Hatayspor müsabakasında sağ omzuna aldığı darbe sonucu sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda omzunda çatlak tespit edilmiştir. Tahmini olarak 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir. Futbolcumuz Mustafa Eskihellaç'ın ise Hatayspor müsabakasında aldığı darbe sonucu arka adalesinde zorlanma olmuştur. Yapılan tetkik ve muayene sonuçlarında 'Grade-1' gerilme tespit edilmiş olup 1-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."

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