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Spor

Yeni Malatyaspor'da Alanyaspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA10 Aralık 2021 Cuma 18:24 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 18:24
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Bir süredir sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç ise takımdan ayrı düz koşulara başladı.

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