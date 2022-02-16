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Spor

Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor mesaisi başladı

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 26. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

IHA16 Şubat 2022 Çarşamba 16:05 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:05
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19 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan sarı-siyahlılar bu maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Düz koşu ile başlayan antrenman futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla devam etti. İki takım arasında daha önce oynanan 9 maçta Yeni Malatyaspor'un 2 galibiyeti bulunurken, Antalyaspor ise 5 kez galip geldi. 2 maçta ise kazanan çıkmadı.

Doğu Anadolu ekibi ligde 16 puanla son sırada yer alırken, Akdeniz temsilcisi ise 28 puanla 15. sırada bulunuyor.

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