İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2020 Cumartesi / 25 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3631
  • EURO
    8,7169
  • ALTIN
    460.112
  • BIST100
    1083.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni Malatyaspor'da Erdal Gündüz istifa etti
Spor

Yeni Malatyaspor'da Erdal Gündüz istifa etti

Yeni Malatyaspor'da yönetim kurulu üyesi Erdal Gündüz istifa ettiğini açıkladı. İstifasının Başkan Adil Gevrek tarafından kabul edilmedğini söyleyen Gündüz, 'Kararlıyım, çok yoruldum' dedi.

AA15 Ağustos 2020 Cumartesi 23:33 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 23:33
ABONE OL

Yeni Malatyaspor Kulübünde yönetim kurulu üyesi ve altyapı sorumlusu Erdal Gündüz, görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Erdal Gündüz, yaptığı açıklamada, istifa dilekçesini sarı-siyahlı kulübe verdiğini söyledi.

İstifa etme gerekçesiyle ilgili olarak Gündüz, "Yönetim kurulu üyeliği ve kulüpteki görevim için istifamı sundum. Başkan Adil Gevrek istifamı kabul etmedi ama ben kararlıyım. Pazartesi günü noter kanalıyla istifamı göndereceğim. Başkan da benimle görüşecek ama ben istifada kararlıyım. Çok yoruldum. Artık işime yoğunlaşacağım. İstifa etsem de her zaman Adil başkan ve yönetiminin yanında duracağım." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.