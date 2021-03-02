Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 90+2. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.
Maçın uzatma dakikalarında Beşiktaş, 5 kişiyle kontra atağa çıkarken Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, iyi bir zamanlamayla çıktı ve Larin'den önce topa dokundu.
Beşiktaş atağını kesen Ertaç Özbir, ardından topla birlikte Beşiktaş yarı sahasını geçti. 60 metre koşan ve takımının hücumunu şekillendiren Yeni Malatyaspor kalecisi, ardından pasını Adem Büyük'e çıkarttı.
Adem'e verdiği pasın ardından tekrar pas alabilmek için biraz bekleyen Ertaç Özbir, ardından kalesine doğru koştu.