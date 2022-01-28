İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı
Spor

Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da maçın hazırlıkları başladı.

IHA28 Ocak 2022 Cuma 20:54 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 20:54
ABONE OL

Milli Takım arası nedeniyle Antalya Belek'te kampa giren Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Karagümrükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

2 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Karagümrükspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını Antalya Belek'te bulunan bir otelde antrenmanlarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, dayanıklılık koşularıyla devam eden antrenman yarım sahada çift kale maçla sona erdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.