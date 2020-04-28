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Spor

Yeni Malatyaspor'da futbolculara 'kampa hazır olun' talimatı

Yeni Malatyaspor'da bireysel çalışmalar sürerken, futbolculara mayısın ilk haftası için kampa hazır olun haberi gönderildi.

IHA28 Nisan 2020 Salı 11:31 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 11:31
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Bir kısmı evinde, bir kısmı ise Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolcuların mayıs ayının ilk haftasında belirlenen bir tarihte Malatya’da toplanacakları bildirildi.

Verilen programlar doğrultusunda antrenman sahasını kullanan futbolcuların olası lig başlangıcına karşı kendilerini hazır tutmaya çalıştıkları ifade edildi.

Bu arada Yeni Malatyaspor Kulübü’nde son gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla teknik heyet ve yönetimin video konferans yönetimiyle bir toplantı yapacağı ifade edildi.

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