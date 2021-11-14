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Spor

Yeni Malatyaspor'da Giresunspor maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

AA14 Kasım 2021 Pazar 18:03 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 18:03
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Bu arada Malatya ekibinde, antrenman öncesi futbolcu Hasan Özkan'ın doğum günü kutlandı.

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