Yeni Malatyaspor'da hasret sona erdi

AA 05 Ekim 2020 Pazartesi 11:32 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 11:32

Süper Lig'in 4. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren ve geçen sezon küme düşen ancak TFF'nin koronavirüs salgını nedeniyle ligden düşmeyi kaldırmasıyla yeniden Süper Lig'de mücadele etme şansı bulan sarı-siyahlılar, aylar sonra galibiyetle tanıştı.

Geçen sezonun özellikle ikinci yarısı kötü performans sergileyen Malatya ekibi, istediği sonuçların uzağında kaldı.

Süper Lig'de son galibiyetini 31. haftada (8 Temmuz 2020) Demir Grup Sivasspor'a karşı deplasmanda 1-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, ardından çıktığı 6 mücadelede ise 3 puan elde edemedi.

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Göztepe ile (1-1) berabere kalırken, Beşiktaş (1-0), Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep FK (1-0), Fatih Karagümrük (3-0), Trabzonspor'a (3-1) mağlup oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, aylar sonra galibiyetle tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

SEZONUN İLK GALİBİYETİ

Sezonuna geçen yılki hataları tekrar etmeme hedefiyle başlayan sarı-siyahlılar, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk galibiyetini de aldı.

Deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0'lık mağlubiyetle sezona başlayan Malatya ekibi, Antalyaspor galibiyetiyle de rahat bir nefes almış oldu.

Sarı-siyahlılar, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

ÇELİKEL: "KALİTELİ BİR TAKIM OLUŞTURDUK"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, Antalyaspor maçında alınan galibiyetten son derece mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmada çok iyi mücadele ettiklerini anlatan Çelikel, "Antalyaspor maçında gördük ki Yeni Malatyaspor her geçen gün daha iyi oynamaya başladı. Takımın mücadelesinden son derece memnunuz. Antalyaspor gibi kaliteli bir takıma gol pozisyonu bile vermeden maçı galibiyetle tamamlamak önemliydi. Takımımıza güvenimiz sonsuz. Kaliteli bir takım oluşturduk. Benjamin Tetteh, Semih Kaya, Wallace Fortuna dos Santos, Christian Cueva gibi kaliteli futbolcuları kadromuza dahil ettik." dedi.

Çelikel, milli maç dolayısıyla lige verilen araya galibiyetle girdikleri için ayrıca mutlu olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Milli maç arası takımın uyumuna, motivasyonuna çok iyi gelecek. Bu süreçte uyum sürecini aşıp, daha iyi bir takım olacak. Takımımızın kalitesi çok yüksek. Mücadele ruhu olan, karakterli oyunculardan oluşan iyi bir takım kurduk. Stoper noktasında geç kaldık belki ama takıma en iyi katkıyı sağlayacak ismi almak için bekledik. Antalyaspor maçında Benjamin Tetteh'in önemli bir golcü olduğunu tüm Türkiye gördü. Tetteh'i almak Anadolu takımları için önemliydi. Tetteh'i almak kolay olmadı ama başardık. İnanıyorum ki Tetteh Süper Lig'de çok iyi işler yapacak, Yeni Malatyaspor'a önemli katkılar sağlayacak. Tetteh, Cueva, Semih Kaya, Wallace ile takımın çehresi değişti. Yeni bir takım kurduk gibi bir şey oldu. Bunu yapmamız gerekiyordu. İlk 5'i zorlayacak bir takım kurduk. İnşallah ilerleyen günlerde bunu tüm Türkiye görecek."

"GALİBİYET SERİSİ HEDEFLİYORUZ"

Uzun süredir galibiyete hasret olduklarını aktaran Çelikel, "Antalyaspor galibiyetiyle hem şanssızlığımızı kırdık hem de Antalyaspor'un deplasmandaki yenilmezlik serisini sonlandırdık. Bu galibiyetle kendimize olan güvenimiz de geldi. Galibiyeti çok iyi oynayarak almak önemliydi. İnşallah bunun devam ettiririz. Galibiyet serisi yakalayıp bunu devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bunu başaracak güce ve kapasiteye sahibiz. Takımdaki birliği oluşturduk. Tüm futbolcuları tebrik ediyorum. Malatya camiasından daha çok destek bekliyoruz. Bu takım daha iyi yerlere gelecek." değerlendirmesinde bulundu.