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Spor

Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman'ın istifası bekleniyor

Yeni Malatyaspor'a büyük umutlarla gelen ancak bekleneni veremeyen Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın istifa etmesi bekleniyor.

IHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:49 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:49
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Kulüp Başkanı Adil Gevrek konuyla ilgili Malatya’nın yerel bir kanalına yaptığı açıklamada teknik direktör Karaman’la bir görüşme yaptığını ve tecrübeli hocadan istifasını istediklerini söyledi. Karaman’ın sarı-siyahlı yönetimin bu talebi üzerine kulüpten kalan alacağını tahsil etmek için girişimlere başladığı ifade ediliyor. Karaman’ın yeni sezonda bir takımın başında göreve başlaması halinde Yeni Malatyaspor’dan herhangi bir hak talebinin kalmayacağı öğrenildi.

Yeni Malatyaspor yönetiminin Karaman’ın istifasının ardından yeni teknik heyetini bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.

Bu arada kamp çalışmaları için bugün itibariyle Malatya’da toplanacak sarı-siyahlı takımın başında sportif direktör Ali Ravcı’nın çıkacağı bildirildi.

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