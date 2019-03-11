Yeni Malatyaspor'da iki yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı
Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısında düşüş yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor'da kadro dışı kararı geldi.
Evkur Yeni Malatyaspor'da Murat Akça ve kaleci Ertaç Özbir kadro dışı bırakıldı.
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