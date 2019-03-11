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Yeni Malatyaspor'da iki yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısında düşüş yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor'da kadro dışı kararı geldi.

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Evkur Yeni Malatyaspor'da Murat Akça ve kaleci Ertaç Özbir kadro dışı bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Nabi hoca´nın efelere eşlik ettiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü

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