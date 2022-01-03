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Spor

Yeni Malatyaspor'da İzzet Erdoğan ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sportif direktör olarak görev yapan İzzet Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 16:40 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 16:40
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Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sportif direktör İzzet Erdoğan ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz İzzet Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkılarından dolayı Sayın Erdoğan'a teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İzzet Erdoğan ise yaptığı açıklamada, "Bugün kulüp başkanım ile yapmış olduğum görüşme sonucu karşılıklı anlaşarak görevimden ayrılıyorum. Her iki tarafa hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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