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Spor

Yeni Malatyaspor'da Kayserispor maçı öncesi iki sakat

Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da, sakatlığı bulunan Nuri Fatih Aydın ve Stevie Mallan forma giyemeyecek.

IHA11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:24 - Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor 14 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla devam etti.

Yeni Malatyaspor'da sakatlığı bulunan, Nuri Fatih Aydın ve Stevie Mallan bu maçta forma giyemeyecek.

Sarı-siyahlılar, hem taraftarlarına galibiyet hediye etmek, hem de Süper Lig'deki son 2 maçını kazanmak istiyor.

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