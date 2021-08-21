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Spor

Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar da kadroda

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Yeni Malatyaspor'da, Fenerbahçe'den transfer edilen Sadık Çiftpınar'ın da kadroda yer aldığı öğrenildi.

AA21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:24 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:24
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Yeni Malatyaspor'un sahasında Trabzonspor'a 5-1 mağlup olduğu ligin ilk haftasında Göztepe ise deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Cezalı veya sakat oyuncunun bulunmadığı sarı-siyahlı takımda, Fenerbahçe'den transfer edilen savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın da kadroda yer aldığı öğrenildi.

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