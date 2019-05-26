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Yeni Malatyaspor'da UEFA sevinci

Spor Toto Süper Lig'i 5. bitirerek gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazanan Evkur Yeni Malatyaspor'un antrenörü Hakan Çalışkan, 'Avrupa macerası inşallah kulübümüze her anlamda katkı sunar.' dedi.

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Çalışkan, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 2-1 yenildikleri Bursaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, ligin son maçını iyi bir skorla tamamlamak istediklerini ancak olmadığını söyledi.

Karşılaşmanın Bursaspor için hayati bir önem taşıdığını aktaran Çalışkan, şöyle devam etti:

"Karşılaşmanın ikinci yarısı daha çok mücadele ettik. Yapılan değişiklikler bize daha olumlu sonuçlar verdi. Belki ikinci golü de bulabilirdik. Fenerbahçe'nin de Antalyaspor'u yenmesinin ardından UEFA'ya kalmış olduk. Avrupa macerası inşallah kulübümüze her anlamda katkı sunar. İnşallah bunu hep birlikte göreceğiz. Sezonu ilk 5 içerisinde tamamladık. Yeni Malatyaspor Kulübü her yıl üstüne koyarak gidiyor. Belki de önümüzdeki yıl ilk üç içerisinde olabilir. Söylenecek fazla bir şey yok. Keşke sezonu galibiyetle kapatabilseydik. Ama oyuncu arkadaşlarımızın sezon başından sonuna kadar mücadelesi sonucu ilk 5'e kaldık. Camia ve şehir için hayırsısı olur inşallah."

Çalışkan, son 5 maçtaki başarılı performansları ve gelecek sezon için yönetimle görüşmelerinin olup olmadığı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Ben 3. ligden beri ben bu periyodun içiresinde bulundum, bu başarıları yaşamış oldum. Allah bize bunları nasip etti. Geçen yıl yine Ali Ravcı hocamla kritik bir dönemde yönetim güvendi ve bize görev verdi. Biz de bu kritik süreçleri çok iyi atlattığımızı düşünüyoruz. Başkanımızın geçen hafta açıklamaları var. Takdir yönetim kurulumuzundur. Sonuçta bizim böyle planlı, beklentimiz de yok tüm yetki kulüp yönetiminde. Yeni bir hocayla yollarına devam edeceklerini düşünüyorum. Hayırlısı diyelim. Önemli olan Yeni Malatyaspor. Bizler gelip geçiciyiz. Kalıcı olan Yeni Malatyaspor. Yeni Malatyaspor bu ligde kalıcı olursa Malatya'ya inanılmaz maddi manevi katkıları olur. İnşallah bu takım ligin kalıcı takımlarından bir tanesi olur."

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise basın toplantısına katılmadı.

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