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Spor

Yeni Malatyaspor'dan alt yapı atağı

A takım seviyesinde olduğu gibi alt yaş gruplarında da geçen sezonu başarısız bir şekilde tamamlayan Yeni Malatyaspor alt yapıda revizyona gidiyor.

IHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:30 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:30
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Geçen sezonu profesyonel ve alt yapı kategorilerinde başarısız geçiren Yeni Malatyaspor Kulübü’nün, yeni bir modellemeyle başarı yakalamak için altyapıda köklü revizyona gideceği belirtildi.

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan sarı-siyahlı kulüp, kendi kaynaklarına yönelme kararı alırken, bu doğrultuda altyapıda yeni bir sayfa açacak. Adil Gevrek yönetiminin, ilk etapta altyapıdaki tüm kategorilerin antrenör kadrosunu sil baştan yenileyeceği, idari ekibi de yeniden şekillendireceği öğrenildi. Geçen sezon tüm kategorilerde başarısız olunması üzerine köklü revizyon kararı alan yönetimin, bu yöndeki açıklamayı kamuoyu ile de paylaşacağı bildirildi.

Yeni Malatyaspor, geçen sezonun pandemiye kadar olan bölümünü U-19’da son sırada, U-16’da üçüncü sırada, U-14’te dördüncü sırada tamamlamıştı.

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