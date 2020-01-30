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Spor

Yeni Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması: Trabzonspor iznimiz olmadan görüşme yaptı

Yeni Malatyaspor Kulübü, Trabzonspor'un Guilherme ile görüşmelere başlamasının ardından açıklama yaptı.

30.01.2020  13:25 - Güncelleme: 30.01.2020  13:25

Yeni Malatyaspor Kulübü, Trabzonspor'un Guilherme ile görüşmelere başlamasının ardından açıklama yaptı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Trabzonspor, sözleşmeli futbolcumuz Guilherme ile kulübümüzün yazılı izni olmadan görüşmeler yapmış ve futbolcumuzu bu sabah itibarıyla iznimiz dışında Trabzon'a çağırmıştır. Yıllara mal olmuş Trabzonspor-Malatyaspor dostluğunu zedelemeye çalışan şahıslara çağrımızdır: Bu hareket, Trabzonspor gibi büyük bir camiayı yönetenlere yakışmamıştır. Her fırsatta dürüstlükten, futbol ahlakından bahsedenlerin bugün günü kurtarmak adına yaptıkları büyük camiamız tarafından hiç unutulmayacak, FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkı korunacaktır."

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