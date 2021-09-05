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Spor

Yeni Malatyaspor'dan genç takıma 4 gol

Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor, 19 yaş altı takımıyla oynadığı antrenman maçını 4-0 kazandı.

AA5 Eylül 2021 Pazar 17:07 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 17:07
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, A takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde 19 yaş altı takımıyla hazırlık maçı oynadı.

A takım, Kubilay Kanatsızkuş, Hasan Özkan ve Mert Örnek'in (2) golleriyle 19 yaş altı takımını 4-0 mağlup etti.

Öte yandan özel çocuklar, velileriyle Nurettin Soykan Tesisleri'nde sarı-siyahlı takımı ziyaret etti.

Futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi.

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