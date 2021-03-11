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Spor

Yeni Malatyaspor'dan İrfan Buz'a hoş geldin mesajı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaştığını açıkladı.

DHA11 Mart 2021 Perşembe 00:42 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 00:42
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Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevinden ayrılan Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra teknik direktör arayışına düşen sarı-siyahlı kulüp, dün İrfan Buz ile prensipte anlaştı. Bugün kulübün sosyal medya hesabından, teknik direktör İrfan Buz'un bulunduğu fotoğrafın yanına "Hoş geldin İrfan Buz" yazısı paylaşımı yapıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Önceden de Yeni Malatyaspor'da görev yapan İrfan Buz, sarı- siyahlı kulübün 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunda teknik direktörlük görevini yürütmüştü.

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