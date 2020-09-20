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Spor

Yeni Malatyaspor'dan Tetteh sevinci

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da, Benjamin Tetteh'in sakatlığını atlatarak çalışmalara başladığı öğrenildi.

IHA20 Eylül 2020 Pazar 10:50 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 10:50
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Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor’da kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanırken, gözler 3. haftada oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi.

Göztepe karşısında maçın önemli bir bölümünde etkili işler yapan Yeni Malatyaspor beraberliğe sevinmedi. Malatya ekibi, maç içerisinde Adem Büyük’ün Halil Akbunar tarafından düşürüldüğü pozisyonda penaltı bekledi. Maç sonrası konuşan Adem Büyük, kendisine yapılan hareketin penaltı olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor’da Göztepe maçının ardından gözler 3. haftada oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi. Zorlu müsabakanın hazırlıklarına başlayan Malatya ekibinde golcü futbolcu Tetteh’in de sakatlığını atlatarak çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü. Tetteh, Trabzonspor müsabakasında ilk kez sarı-siyahlı formayla sahada olmaya hazırlanıyor.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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