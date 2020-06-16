Yeni Malatyasporlu futbolculara pankartlı tepki

IHA 16 Haziran 2020 Salı 13:57 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 13:57

Yeni Malatyaspor’un, virüs nedeniyle ara verilen lige kötü bir başlangıç yapması ve mağlubiyetler serisine Kasımpaşa karşısında aldığı 2-1‘lik sonuçla devam etmesi taraftarı harekete geçirdi. Son 7 haftasına girilen ligde düşme potasında yer alan Malatya temsilcisinde ağızları bıçak açmazken, Derebeyleri Taraftarlar Derneği alınan kötü sonuçlara tepkisini pankartla dile getirdi.

Kulüp tesislerinin görünen bir noktasına asılan pankarta ait fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada en çok beğeni alan paylaşım oldu.