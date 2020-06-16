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Spor

Yeni Malatyasporlu futbolculara pankartlı tepki

Uzun süredir ligde galibiyet alamayan ve geçen hafta Kasımpaşa'ya yenilerek tehlike hattına giren Yeni Malatyaspor'da, Derebeyleri Taraftarlar Derneği yaptırdığı üzerinde '11 tane yürek istiyor' yazan pankartı kulüp tesislerinin karşısına asarak futbolculara kalan haftalar öncesi mesaj verdi.

IHA16 Haziran 2020 Salı 13:57 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 13:57
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Yeni Malatyaspor’un, virüs nedeniyle ara verilen lige kötü bir başlangıç yapması ve mağlubiyetler serisine Kasımpaşa karşısında aldığı 2-1‘lik sonuçla devam etmesi taraftarı harekete geçirdi. Son 7 haftasına girilen ligde düşme potasında yer alan Malatya temsilcisinde ağızları bıçak açmazken, Derebeyleri Taraftarlar Derneği alınan kötü sonuçlara tepkisini pankartla dile getirdi.

Kulüp tesislerinin görünen bir noktasına asılan pankarta ait fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada en çok beğeni alan paylaşım oldu.

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