Yeni Malatyaspor'u yenen Kasımpaşa Hakan Kutlu ile mutlu!

30 Ekim 2021 Cumartesi 15:45 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 15:45

Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Lacivert beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 53'üncü dakikada Sadiku ve 73'üncü dakikada Umut Bozok kaydetti.

8'inci dakikada Mounir'in pasıyla ceza sahasına giren Tetteh, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yere düşerken şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul'u geçen top yandan dışarı çıktı.

37'nci dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatya atağında Mustafa Eskihellaç'ın ortasında top doğrudan kaleye yöneldi ve az farkla auta gitti.

39'uncu dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Tetteh pasını ceza yayı üstündeki Mounir'e verdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Harun topu kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

50'nci dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hajradinovic'in uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

53'üncü dakikada Travnik'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoağan'ın sert şutunda kaleci Ertaç topu kornere tokatladı. Eysseric'in kullandığı kornerde arka direkte Sadiku'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

73'üncü dakikada Kasımpaşa duran toptan bir gol daha buldu. Sol kanattan kazanılan kornerde Hajradinovic ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Umut Bozok'un kafa vuruşunda top kaleci Ertaç'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran (Dk. 22 Harun Tekin)- Dirar (Dk. 88 Mehmet Feyzi Yıldırım), Donk (Dk. 46 Brecka), Bruma, Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Eysseric (Dk. 78 Tarkan Serbest, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Jörgensen (Dk. 46 Umut Bozok)

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir- Semih Kaya, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihelllaç, Aabid, Ndong (Dk. 58 Mallan, Hafez (Dk. 82 Bwalya), Mounir Chouiar, Tetteh, Adem Büyük

GOLLER: Dk. 53 Sadiku, Dk 73 Umut Bozok (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Eren Elmalı (Kasımpaşa)

HAKAN KUTLU TAKIMIN BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI

Lacivert-beyazlı ekipte, yeni teknik direktör Hakan Kutlu, Yeni Malatyaspor maçında takımın ilk maçına çıktı. Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kasımpaşa deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olmuş ve karşılaşmanın ardından teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrılmıştı. 28 Ekim'de takımın başına Hakan Kutlu'yu getiren lacivert-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü yönetimiyle 2 antrenman yaparak bu karşılaşmaya çıktı. Kutlu, yeni takımının başında ilk maçına Yeni Malatyaspor karşısında çıktı.

KASIMPAŞA 8 MAÇ ARANIN ARDINDAN KAZANDI

Sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup Kasımpaşa 8 maçlık aranın ardından 3 puanla tanıştı. Lacivert-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetimindeki ilk maçında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Kasımpaşa bu sonuçla 8 maçlık aranın ardından 3 puanla tanıştı. Lacivert-beyazlılar, ligde bundan önceki tek galibiyetini 2'nci haftadaki GZT Giresunspor maçında almıştı.