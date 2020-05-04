İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0309
  • EURO
    7,6943
  • ALTIN
    386.175
  • BIST100
    98761.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni Malatyaspor'un antrenman tarihi belli oldu
Spor

Yeni Malatyaspor'un antrenman tarihi belli oldu

Takım antrenmanlarına 15 Mayıs'ta başlanacak Yeni Malatyaspor'da bireysel antrenmanların ise sürdüğü ifade edildi.

IHA04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:12 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:12
ABONE OL

Bir kısmı evinde, bir kısmı ise Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolculara 15 Mayıs’ta kamp çalışmalarına başlanacağından dolayı bu tarihte Malatya’da olmaları yönünde haber gönderildiği bildirildi.

Yurt dışında bulunan 3 futbolcusu ile birlikte tüm futbolcularına toplanma talimatı veren sarı-kırmızılı kulübün, ligin kaderiyle ilgili bu hafta verilecek son karara göre çalışma takviminde değişikliğe gidebileceği ifadede edildi.

Koronavirüs sürecinde teknik heyet tarafından verilen programlar doğrultusunda bireysel antrenmanlarını aksatmadan yapan futbolcuların bu haber üzerine bulunduklarını illerde seyahat belgesi almak için girişimlere başladıkları belirtildi.

Bu arada Yeni Malatyaspor Kulübü’nde son gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla teknik heyet ve yönetimin videokonferans yönetimiyle bir toplantı yapacağı ifade edildi.

89 yaşında koronavirüsü yendi: Çok iyiyim. Bomba gibiyim

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.