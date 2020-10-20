İSTANBUL 18°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2020 Salı / 3 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8645
  • EURO
    9,3088
  • ALTIN
    483.41
  • BIST100
    1210.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni Malatyaspor'un en yaşlı taraftarı koronavirüsten hayatını kaybetti
Spor

Yeni Malatyaspor'un en yaşlı taraftarı koronavirüsten hayatını kaybetti

Malatya'da yaşayan ve Yeni Malatyaspor'un en yaşlı taraftarı olarak bilinen Fadime Çınar (93), yeni tip koronavirüsten (Covid-19) yaşamını yitirdi.

DHA20 Ekim 2020 Salı 20:42 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 20:42
ABONE OL

Yeni Malatyaspor'un en yaşlı taraftarı olarak bilinen Fadime Çınar'ın 10 Ekim'de koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Çınar, Hastanede tedaviye alındı. Çınar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sarı siyahlı takımın en yaşlı taraftarı olan Çınar'ın ölüm haberini alan Yeni Malatyaspor Kulübü üzüntülerini dile getirerek, "Koronavirüs ile mücadele eden renklere aşık taraftarımız, tribünlerimizin Fadime ninesi, Fadime Çınar'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.