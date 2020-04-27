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Spor

Yeni Malatyaspor'un hedefi 10 puan

Süper Lig'de kalan maçlarında 10 puan hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor fikstür avantajına güveniyor. Malatya ekibi kalan 8 maçının 5'ini sahasında oynayacak.

IHA27 Nisan 2020 Pazartesi 10:13 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 10:13
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Ligde kalma mücadelesinde kritik 8 müsabakaya çıkacak Yeni Malatayspor, bu maçlardan en az 10 puan hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım bu periyotta 5 iç saha 3 deplasman maçına çıkacak. Malatya ekibi, sahasında Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile kritik 90 dakikalara çıkacak. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor bu özlemine lig yeniden başlayınca son vermek istiyor. Kalan maçlarında 10 puan hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar bu süreçte fikstür avantajına güveniyor.

Yeni Malatyaspor ligin yeniden başlamasının ardından Kasımpaşa ve Göztepe ile arka arkaya sahasında karşılaşacak.

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