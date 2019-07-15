Yeni Malatyaspor’un isim sponsorluğu anlaşması sona erdi
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un 3 sezondur isim sponsoru olan firmayla sözleşmesi sona erdi.
- İHA
Son dönemlerde yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla adından söz ettiren Yeni Malatyaspor, 3 sezondur adının önünde taşıdığı ‘Evkur’ firmasının ismini artık kullanmayacak.
Sponsorluk anlaşması sona eren sarı kırmızılıların, resmi hesaplarında sadece kendi ismini kullandığı görüldü.
Yeni Malatyaspor’un isim sponsorluğu için başka bir firmayla görüşme halinde olduğu ve bu firmayla anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
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