Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremde enkaz altında kalanlar arasında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da olduğu öğrenildi.

Gaziantep yerel basınından Pusula'nın aktardığı haberde, Türkaslan'ın eşinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 28 yaşındaki eldivenin de kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Futbola Gaziantep FK altyapısında başlayan Eyüp Türkaslan, kariyerinde Bugsaş Spor, Osmanlıspor, Ümraniyespor ve Yeni Malatyaspor formalarını giydi.

Bölge de arama kurtarma çalışmaları devam ederken tecrübeli kaleciden de olumlu haberler bekleniyor.