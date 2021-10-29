Yeni Malatyaspor'un rakibi Kasımpaşa

AA 29 Ekim 2021 Cuma 16:01 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 16:01

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligin 10. haftasında Altay'ı 2-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, 12 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ise topladığı 6 puan ile 19. sırada bulunuyor.

Ligde 8 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Yeni Malatyaspor'un 2, Kasımpaşa'nın ise 3 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Öte yandan bugün İstanbul'a giden sarı-siyahlı ekip, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını İstanbul'da yapacak.