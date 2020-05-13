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Spor

Yeni Malatyaspor'un test sonuçları belli oldu

Yeni Malatyaspor'da teknik heyetin de yer aldığı ikinci grubun koronavirüs testi de negatif çıktı.

IHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:18 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:18
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Yeni Malatyaspor’da koronavirüs testi yapılan ikinci grupta da pozitif bulguya rastlanılmadığı açıklandı. Sarı-kırmızılı takım testin ardından Nurettin Soykan Tesisleri’nde sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yurt dışından gelen 3 futbolcusu 14 günlük karantina sürecinde olan Yeni Malatyaspor’da lig başlayana kadar hazırlıkların günde iki antrenman olmak üzere gruplar halinde devam edeceği bildirildi.

Malatya ekibi ligde kalan 8 haftanın ilk maçını sahasında Kasımpaşa ile oynayacak.

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