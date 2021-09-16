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Spor

Yeni Malatyaspor'un yeni golcüsü Walter Bwalya, Karagümrük maçına hazır

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Walter Bwalya, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması için kendisini hazır hissettiğini ancak kararı Teknik Direkktör İrfan Buz'un vereceğini söyledi.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 14:20 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 14:20
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Yeni Malatyaspor, yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde sürdürdü.

Takımın yeni transferi forvet Walter Bwalya antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sarı-siyahlı takımın kendisine sunduğu teklifi kabul ederek, takıma geldiğini ve Süper Ligi bildiğini belirtti.

Bwalya, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi durumuyla ilgili soruya, "Mısır ligini yeni bitirdim, sadece 15 gün dinlenme izni bulabildim. Yüzde 100 hazır olduğumu söyleyemem ama tabii kendimi hazır hissediyorum. Hazır olup olmadığımın kararını hoca verecek. Takım iyi arkadaşlardan oluşuyor ve iyi bir arkadaşlık ortamı var. Ben de çok memnunum. Herkes yüzde yüz performans göstermeye çalışıyor. Burada olmaktan çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Takım ısınma hareketlerinin, ardından kısa alanda top sürme çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise takım taktik çalışması gerçekleştirdi.

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