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Spor

Yeni Malatyaspor'un yeni hocası Bolu kampına yetişecek

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Bolu'ya giden Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine kimin getirileceği merak konusu.

IHA16 Ağustos 2020 Pazar 11:18 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 11:18
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Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Bolu Abant’ta ikinci etap kamp çalışmalarının startını verecek.

Malatya’da 1 haftalık hazırlık sürecinin ardından ikinci etap için bugün Bolu’da toplanan Yeni Malatyaspor, yarın ilk çalışmasını gerçekleştirecek. Bolu kampında takımın başında yeni teknik direktörün çıkması beklenirken, bu ismin kim olacağı ise büyük merak konusu durumunda bulunuyor. Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Malatya temsilcisi, yola yeni bir teknik heyetle devam edecek.

Yeni Malatyaspor’un transferde kadrosuna kattığı futbolcuların da Bolu kampında takıma dahil olması bekleniyor. 23 kişilik kadroyla ilk etap kampını yapan Malatya ekibinde bu sayının Bolu’da düşürüleceği ifade edildi. Süper Lig temsilcisi, şu ana kadar Cueva, Topalli, Murat Akça ve Lukoki’yi kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor’un Bolu’da 10 günlük hazırlık sürecinden sonra üçüncü etap için buradan ayrılacak.

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