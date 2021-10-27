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Spor

TFF açıkladı! MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

27 Ekim 2021 Çarşamba 16:36 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 16:48
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

Ferhat Gündoğdu - Başkan

Üyeler: Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin,Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

"Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu "klasman üst gözlemciliği" görevini de yürütmüştür. Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği (TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor. Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir. Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu."

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