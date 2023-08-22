Yeni Mersin İdman Yurdu kulübe başkan arıyor

Yeni Mersin İdman Yurdu Basın Sözcüsü Halim Yiğit, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği toplantıda, bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü'nde, Başkan Metin Saltık'ın istifası sonrası kulübe sahip çıkacak yeni bir başkan arayışında olduklarını belirtti. Yiğit, "Kulüp Başkanımız Metin Saltık, geçen sezonun bitimiyle beraber başarılı bir takım oluşturmak amacıyla girişimlerde bulunmuş ancak yeterli destek, sahiplenme ve ilgiyi görememiş, yalnızlık hissinin de etkisiyle mücadele gücünü yitirmiş, yorulmuş ve kulüp başkanlığını bırakmaya karar vermiştir. Bundan sonraki süreçte Mersin'e sahip çıkılması ve Metin Saltık'ın buraya kadar onurla ve gururla, menfaat elde etmeden fedakarlıklarıyla taşıdığı bayrağı daha yukarılara taşıyacak idman yurdu sevdalılarının sorumluluk alması ihtiyacı hasıl olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kulübün mevcut durumuyla alakalı da değerlendirmelerde bulunan Yiğit, "Bugün 2. Lig'de 4-5 noktaya iyi transfer yaparak play-off potasında yer alabileceğimiz bir noktadayız. Kaliteli bir kadromuz var. Transferlerimiz eksik olsa da gerekli yerlere yapılmış, dışarıdan yapılan transferlerin peşinatlarını da ödemiş durumdayız. Metin Saltık, kulübü bırakmıştır lakin bugün borçsuz harçsız tertemiz bir Yeni Mersin İdman Yurdu'nu Mersin'e hediye etmiştir" diye konuştu.

HALİM YİĞİT: "YENİ MERSİN İDMAN YURDUMUZA SAHİP ÇIKMA VAKTİDİR"

Sahip çıkılmadığı taktirde, 27 Ağustos Pazar günü oynanacak Bursaspor mücadelesinde takımın sahada olmama ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten Yiğit, takım müsabakaya çıkmadığında meydana gelecek olumsuzluklardan endişe duyduğunu ifade ederek, "Bu hafta sonu Bursa deplasmanında ilk maçımıza çıkmamız gerekiyor. Başkanımızın istifasını açıklamasının ardından bir hafta geçmesine rağmen halen kimse talipli olmamış ve ilgi göstermemiştir. Kulübü alacağı belirtilen, basında adı geçen kişilerle bir temasımız olmamış, dolayısıyla çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vakit onurumuz, gururumuz, markamız ve ortak değerimiz Yeni Mersin İdman Yurdumuza sahip çıkma vaktidir. Yarın geç olmadan, büyük emeklerle buraya kadar taşınan kulübümüze kent dinamiklerimizin sahip çıkması kaçınılmazdır" dedi.

FİFA'nın Mersin İdman Yurdu'nun borçlarının Yeni Mersin İdman Yurdu A.Ş'nin sirayet ettiğine ve Metin Saltık'ın bu nedenle başkanlık görevini bıraktığı iddiasının da gerçeği yansıtmadığını kaydeden Yiğit, Spas Delev isimli Mersin İdman Yurdu'nun eski futbolcusunun açtığı dava kulübümüzü ilgilendirmemekte olup bununla ilgili süreci başarıyla yönetmekteyiz" şeklinde konuştu.