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Yeni Pepe genç Erdoğan

Teknik direktör Avcı’nın kupada Erzincan’a karşı oynattığı 18 yaşındaki stoper, ortaya koyduğu futbol ve attığı golle A takım kadrosuna göz kırptı.

  • Star Spor
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ZİRAAT Türkiye Kupası’nda teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev verdiği gençler içinde kaleci Utku dışında parlayan tek oyuncu Erdoğan Kaya oldu. 18 yaşındaki stoper futbolu ve attığı kafa golüyle A takıma göz kırptı. Beşiktaş U19 takımında bu sezon 6 maçta forma giyen ve 2 de gol kaydeden Erdoğan’a taraftarlar da hayran kaldı. Erdoğan Kaya’ya sosyal medyada taraftarlar “Genç Pepe” lakabını taktı. 3-0 biten Erzincanspor maçında A takımının formasını giydiği ve gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten Erdoğan, “11’de olduğumu duyunca hem şaşırdım hem de çok heyecanlandım. Ancak sahada 1-2 pas yapınca o heyecanım gitti. Abdullah hocama bana şans tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Hedefim Beşiktaş A Takımı’nda sürekli oynamak” dedi.

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