Yeni Pepe genç Erdoğan

ZİRAAT Türkiye Kupası’nda teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev verdiği gençler içinde kaleci Utku dışında parlayan tek oyuncu Erdoğan Kaya oldu. 18 yaşındaki stoper futbolu ve attığı kafa golüyle A takıma göz kırptı. Beşiktaş U19 takımında bu sezon 6 maçta forma giyen ve 2 de gol kaydeden Erdoğan’a taraftarlar da hayran kaldı. Erdoğan Kaya’ya sosyal medyada taraftarlar “Genç Pepe” lakabını taktı. 3-0 biten Erzincanspor maçında A takımının formasını giydiği ve gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten Erdoğan, “11’de olduğumu duyunca hem şaşırdım hem de çok heyecanlandım. Ancak sahada 1-2 pas yapınca o heyecanım gitti. Abdullah hocama bana şans tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Hedefim Beşiktaş A Takımı’nda sürekli oynamak” dedi.